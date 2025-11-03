في أوروبا.. شراء 18 طائرة إف-16 بسعر يورو واحد

ووفقا للوزارة سيتم تسليم 18 طائرة مقاتلة من طراز Fighting Falcon مقابل سعر رمزي قدره يورو واحد.الحديث يدور عن مقاتلات موجودة في مركز تدريب الطيارين على مقاتلات في فيتيشتي، إلا أن هذا المبلغ سيخضع لضريبة القيمة المضافة بقيمة 21 مليون يورو، محسوبة بناء على قيمتها المعلنة، بالإضافة إلى حزمة دعم لوجستي بقيمة 100 مليون يورو.وهذه الطائرات مخصصة حصريا لتدريب الطيارين في المركز، ويتعين على توفير عدد معين من أماكن التدريب للطيارين من دول والدول الشريكة.