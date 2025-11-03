روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 26 مسيرة جوية من الطائرات الأوكرانية".وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير 13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و7 فوق أراضي مقاطعة روستوف على الدون و 3 مسيرات فوق ومثلها فوق مقاطعة فورونيج.