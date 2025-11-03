الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
دوليات
2025-11-03 | 17:22
المصدر:
روسيا اليوم
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، عن تدمير 26 طائرة بدون
طيار
أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون ثلاث ساعات فقط.
وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت
موسكو
، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 26 مسيرة جوية من الطائرات الأوكرانية".
وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير 13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و7 فوق أراضي مقاطعة روستوف على الدون و 3 مسيرات فوق
مقاطعة بيلغورود
ومثلها فوق مقاطعة فورونيج.
مقالات ذات صلة
روسيا تعلن تدمير 14 مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات
17:33 | 2025-10-20
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
17:31 | 2025-10-16
موسكو تعلن تدمير 24 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية
14:29 | 2025-10-30
روسيا تعلن اعتراض 26 مسيرة أوكرانية
16:52 | 2025-08-12
روسيا
أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية
مقاطعة بيلغورود
وزارة الدفاع
موسكو
رانية
راضي
طيار
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
40.57%
10:38 | 2025-11-02
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
10:38 | 2025-11-02
10:38 | 2025-11-02
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
دوليات
22.61%
02:15 | 2025-11-03
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
02:15 | 2025-11-03
02:15 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
محليات
21.34%
03:16 | 2025-11-03
محليات
21.34%
03:16 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
03:16 | 2025-11-03
03:16 | 2025-11-03
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
محليات
15.48%
05:39 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
05:39 | 2025-11-04
المزيد
غوتيريش: أي قوة ستنشر في غزة يجب أن تحظى بتفويض من الأمم المتحدة
05:26 | 2025-11-04
05:26 | 2025-11-04
تدمير 80% من الأراضي الزراعية في غزة وتحذير من مجاعة وشيكة
00:36 | 2025-11-04
00:36 | 2025-11-04
في أوروبا.. شراء 18 طائرة إف-16 بسعر يورو واحد
16:10 | 2025-11-03
16:10 | 2025-11-03
"الإغلاق الحكومي".. إدارة ترامب تتخذ قرارا يخص المساعدات
15:47 | 2025-11-03
15:47 | 2025-11-03
المرشد الإيراني: لا تعاون مع أمريكا إلا إذا غيرت سياستها
15:25 | 2025-11-03
15:25 | 2025-11-03
غزة.. تهديد إسرائيلي بعودة العمليات بعد ملف الأسرى
14:50 | 2025-11-03
14:50 | 2025-11-03
