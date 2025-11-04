من هو ديك تشيني الذي توفي اليوم.. ما علاقته بالعراق؟

وتشيني هو سياسي ورجل أعمال أمريكي كان نائب رئيس السادس والأربعين في الفترة من 2001 إلى 2009 ضمن فترتي حكم الرئيس جورج دبليو بوش.وولد تشيني في لينكون عاصمة ولاية نبراسكا، ونشأ في مدينتي سامنر، نبراسكا، وكاسبر، وايومنغ.ودخل ثم جامعة وايومنغ، ونال من الأخيرة درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية.وبدأ حياته السياسية كمتدرب لدى عضو وليام شتايغر، وشق طريقه إلى خلال زمن ولاية الرئيسين نيكسون وفورد، حيث شغل منصب في البيت الأبيض في الفترة من عام 1975 إلى 1977.وفي عام 1978، تم انتخاب تشيني في الأمريكي الذي يمثل منطقة الكونغرس في وايومنغ من عام 1979 إلى عام 1989؛ أعيد انتخابه خمس مرات، وعمل لفترة وجيزة كزعيم الأقلية في المجلس في عام 1989.وتم اختيار تشيني ليكون خلال رئاسة الأب، وشغل المنصب لأغلب فترة ولاية بوش من عام 1989 إلى 1993. وخلال فترة عمله في ، أشرف تشيني على عملية عاصفة عام 1991، من بين إجراءات أخرى. ترك تشيني منصبه في عهد الرئيس وأصبح بعدها المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون في الفترة من عام 1995 إلى 2000.وفي تموز عام 2000 اختير تشيني من قبل المرشح الجمهوري للرئاسة جورج دبليو بوش ليكون نائبه في انتخابات عام 2000.وهزم بوش وتشيني خصومهم الديمقراطيين، نائب الرئيس وقتها آل جور والسيناتور جو ليبرمان.وفي عام 2004، أعيد انتخاب تشينى نائبا للرئيس، وهزم زميله السيناتور والسناتور جون إدواردز، حيث لعب نائب الرئيس تشيني دورا رائدا وراء الكواليس في إدارة جورج دبليو بوش وردها على هجمات 11 ايلول وتنسيق الحرب على الإرهاب في العالم.وكان من أوائل المؤيدين لحرب ودافع عن سجل الإدارة في مكافحة الإرهاب.وأصبح فيما بعد على خلاف مع الرئيس بوش في موقفه ضد زواج في عام 2004.وكثيرا ما تم انتقاد تشيني عن سياسات إدارة بوش فيما يتعلق بالحملة ضد الإرهاب، وعمليات التنصت من قبل (NSA)، وما يسمى أساليب الاستجواب المعزز.وفي عام 2011، نشر تشيني مذكراته بعنوان "في زمني: مذكرات شخصية وسياسية"، وكتبها مع ابنته ليز تشيني.وفي عام 2015، نشر كتابا آخر بعنوان "استثنائي: لماذا يحتاج العالم إلى قوية"، واشترك في تأليفه مرة أخرى مع ابنته.واستشهد به عدة مرات بوصفه أقوى نائب رئيس في التاريخ الأمريكي.وفي الوقت نفسه كان من بين أقل السياسيين شعبية في تاريخ الولايات المتحدة.