Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من هو ديك تشيني الذي توفي اليوم.. ما علاقته بالعراق؟

دوليات

2025-11-04 | 07:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من هو ديك تشيني الذي توفي اليوم.. ما علاقته بالعراق؟
472 شوهد

السومرية نيوز – دولي
ذكر مراسل موقع "بانشبول نيوز" جيك شيرمان، في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق توفي عن 84 عاما، بحسب رويترز.

وتشيني هو سياسي ورجل أعمال أمريكي كان نائب رئيس الولايات المتحدة السادس والأربعين في الفترة من 2001 إلى 2009 ضمن فترتي حكم الرئيس جورج دبليو بوش.
وولد تشيني في لينكون عاصمة ولاية نبراسكا، ونشأ في مدينتي سامنر، نبراسكا، وكاسبر، وايومنغ.
ودخل جامعة ييل ثم جامعة وايومنغ، ونال من الأخيرة درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية.
وبدأ حياته السياسية كمتدرب لدى عضو الكونغرس وليام شتايغر، وشق طريقه إلى البيت الأبيض خلال زمن ولاية الرئيسين نيكسون وفورد، حيث شغل منصب رئيس الأركان في البيت الأبيض في الفترة من عام 1975 إلى 1977.
وفي عام 1978، تم انتخاب تشيني في مجلس النواب الأمريكي الذي يمثل منطقة الكونغرس في وايومنغ من عام 1979 إلى عام 1989؛ أعيد انتخابه خمس مرات، وعمل لفترة وجيزة كزعيم الأقلية في المجلس في عام 1989.
وتم اختيار تشيني ليكون وزير الدفاع خلال رئاسة جورج بوش الأب، وشغل المنصب لأغلب فترة ولاية بوش من عام 1989 إلى 1993. وخلال فترة عمله في وزارة الدفاع، أشرف تشيني على عملية عاصفة الصحراء عام 1991، من بين إجراءات أخرى. ترك تشيني منصبه في عهد الرئيس كلينتون وأصبح بعدها المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون في الفترة من عام 1995 إلى 2000.
وفي تموز عام 2000 اختير تشيني من قبل المرشح الجمهوري للرئاسة جورج دبليو بوش ليكون نائبه في انتخابات عام 2000.
وهزم بوش وتشيني خصومهم الديمقراطيين، نائب الرئيس وقتها آل جور والسيناتور جو ليبرمان.
وفي عام 2004، أعيد انتخاب تشينى نائبا للرئيس، وهزم زميله السيناتور جون كيري والسناتور جون إدواردز، حيث لعب نائب الرئيس تشيني دورا رائدا وراء الكواليس في إدارة جورج دبليو بوش وردها على هجمات 11 ايلول وتنسيق الحرب على الإرهاب في العالم.
وكان من أوائل المؤيدين لحرب العراق ودافع عن سجل الإدارة في مكافحة الإرهاب.
وأصبح فيما بعد على خلاف مع الرئيس بوش في موقفه ضد زواج المثليين في عام 2004.
وكثيرا ما تم انتقاد تشيني عن سياسات إدارة بوش فيما يتعلق بالحملة ضد الإرهاب، وعمليات التنصت من قبل وكالة الأمن القومي (NSA)، وما يسمى أساليب الاستجواب المعزز.
وفي عام 2011، نشر تشيني مذكراته بعنوان "في زمني: مذكرات شخصية وسياسية"، وكتبها مع ابنته ليز تشيني.
وفي عام 2015، نشر كتابا آخر بعنوان "استثنائي: لماذا يحتاج العالم إلى أمريكا قوية"، واشترك في تأليفه مرة أخرى مع ابنته.
واستشهد به عدة مرات بوصفه أقوى نائب رئيس في التاريخ الأمريكي.
وفي الوقت نفسه كان من بين أقل السياسيين شعبية في تاريخ الولايات المتحدة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
Play
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
من الأخير
Play
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
Play
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
Play
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Play
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
Play
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Play
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
عشرين
Play
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
Play
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
Play
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
من الأخير
Play
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
Play
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
Play
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Play
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
Play
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Play
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
عشرين
Play
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
Play
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31

اخترنا لك
العمل الأمريكية تحذر من تداعيات الإغلاق الحكومي: أسبوعياً نخسر 15 مليار دولار
10:56 | 2025-11-04
قتلى باصطدام قطارين في الهند
10:40 | 2025-11-04
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب محافظة هرمزكان الإيرانية
10:37 | 2025-11-04
على غرار العراق.. سوريا تحبط تهريب مخدرات عبر "المناطيد"
10:24 | 2025-11-04
اول حكم اعدام بعد رحيل الأسد بحق رجل اغتصب طفلة في سوريا
10:13 | 2025-11-04
الإغلاق الحكومي يوقف الطعام عن 40 مليون فقير في أمريكا
09:04 | 2025-11-04

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.