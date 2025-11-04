فصل شتاء قاس على الاوكرانيين

وقال كودريتسكي لصحيفة "بوليتيكو": "إنهم خائفون حتى (من رد الفعل العام المحتمل)".وألقى باللوم على في الوضع، لأنه فشل في أخذ خطة كودريتسكي المقترحة لتوليد الكهرباء اللامركزية قبل ثلاث سنوات في الاعتبار.وكان وزير الطاقة الأوكراني السابق برودان قد صرح في وقت سابق بأن القادم سيكون أكثر صعوبة على الأوكرانيين مقارنة بالشتاء السابق، وحثهم على الانتقال إلى منازلهم الريفية حيث يمكنهم التدفئة باستخدام الحطب.وذكرت وسائل إعلام محلية يوم 16 تشرين الاول أن سكان أوكرانيا سيعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة هذا الشتاء.وأفادت صحيفة "بوليتيكو" يوم الجمعة الماضية بأن يحاول العثور على كبش فداء لتحميله مسؤولية ازمة الطاقة المتفاقمة في أوكرانيا بسبب الاستهدافات الروسية لمنشآتها.وقالت الصحيفة: "يخشى بعض كبار المسؤولين في قطاع الطاقة الأوكراني من أن يكون اعتقال ومحاكمة الرئيس السابق لشركة Ukrenergo، كودريتسكي، جزءا من تكتيك استباقي لإلقاء اللوم على الآخرين في حالة عدم قدرة نظام الطاقة في البلاد على الصمود في وجه الهجمات الروسية".وأشارت الصحيفة إلى أن الأوكرانيين غير راضين بالفعل عن مشاكل الكهرباء وقد ينهالون بالانتقاد على حكومة زيلينسكي، ولهذا السبب تلجأ إدارته إلى هذا التكتيك.