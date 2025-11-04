Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الإغلاق الحكومي يوقف الطعام عن 40 مليون فقير في أمريكا

دوليات

2025-11-04 | 09:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الإغلاق الحكومي يوقف الطعام عن 40 مليون فقير في أمريكا
65 شوهد

يواجه أكثر من 40 مليون أمريكي فقير حالة من عدم اليقين بشأن المساعدات الغذائية الحكومية وسط مواجهة حزبية في واشنطن، حيث أمر قاضيان يوم الجمعة إدارة دونالد ترامب بدفع مليارات الدولارات من الإعانات التي زعمت أنها غير متاحة.

وكان من المقرر أن تنتهي أموال برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (Snap) يوم السبت لأول مرة في تاريخه الممتد لأكثر من 60 عامًا مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني.
وفي حين أن الإغلاق الحكومي دفع الحكومة إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، إلا أن آثار هذا الجمود كانت أقل وضوحًا على الحياة اليومية للأشخاص الذين يعيشون خارج واشنطن.
وكان هذا على وشك التغيير مع التهديد بتجميد الإعانات المعروفة على نطاق واسع باسم طوابع الطعام.
ويوفر ما يقرب من 100 مليار دولار، والتي تم توزيعها في السنة المالية الماضية، مساعدة لحوالي 42 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ويتلقى كل منهم متوسط 187 دولارًا شهريًا، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، حوالي أربعة من كل 10 أطفال.
وصرح البيت الأبيض بأن عرقلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لإقرار مشروع قانون الإنفاق للحفاظ على مزايا الرعاية الصحية الحكومية، نتجت عن إغلاق حكومي، ما جعله عاجزًا عن تمويل أكثر من 8 مليارات دولار من نفقات برنامج "سناب" المتوقعة في نوفمبر.
وحكم قضاة فيدراليون في رود آيلاند وماساتشوستس، يوم الجمعة، بشكل منفصل، بوجوب استمرار إدارة ترامب في سداد جزء من نفقات البرنامج، رافضين ادعاءاتها بأن مليارات الدولارات من أموال الطوارئ كانت مخصصة للكوارث الطبيعية.
ورغم هذه الأوامر، لم يتلقَّ بعض مستفيدي برنامج "سناب" الأموال كما كان متوقعًا يوم السبت.
وفي حين لم يتضح على الفور ما إذا كانت إدارة ترامب ستستأنف الأحكام، نشر الرئيس مساء الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه طلب من المحامين توضيح كيفية تمويل الحكومة لبرنامج "سناب" في أسرع وقت ممكن للمحكمة.
وقبل صدور أحكام يوم الجمعة، قالت جينا بلاتا نينو، مديرة برنامج "سناب" في مركز أبحاث الغذاء والعمل، وهي منظمة لمكافحة الجوع، "ستتأخر الاستحقاقات حتى لو استُعيد التمويل الآن".
وأصدر القاضي جون ماكونيل الابن، رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في رود آيلاند، أمرًا تقييديًا مؤقتًا يقضي بالإفراج عن جميع تمويلات برنامج "سناب" المتاحة، ردًا على دعوى قضائية رفعتها جمعيات خيرية وعمالية وبلدية.
وسعى المدعون إلى استصدار أمر قضائي على مستوى البلاد.
وفي ولاية ماساتشوستس، قضت القاضية إنديرا تالواني بأن وزارة الزراعة مُلزمة باستخدام حسابات احتياطية لدعم برنامج "سناب".
ومنحت الإدارة مهلة حتى يوم الإثنين لتقرير ما إذا كانت ستدفع كامل المزايا أم مُخفّضة.
وفي أمرها، الذي جاء ردًا على دعوى قضائية رفعتها أكثر من عشرين ولاية، كتبت تالواني أن تمويل "سناب" لن يكون متاحًا في الموعد المحدد بدءًا من يوم السبت.
وكتبت تالواني، "لن يتلقى بعض المستفيدين على الأقل مدفوعات "سناب" في بداية الشهر، وهذا الغياب سيؤدي بلا شك إلى ضرر جسيم بهم".
وأشار أمرها إلى أن وزارة الزراعة نشرت "انقطاعًا في خطة التمويل" في بداية الإغلاق الحكومي في 30 سبتمبر/أيلول، مؤكدةً استمرار عمليات "سناب".
لكن في 24 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغت الولايات بتعليق الإعانات في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لما كتبه تالواني.
ولم تستجب وزارة الزراعة ومكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض لطلبات التعليق من فايننشال تايمز، وجاء في رسالة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر على موقع وزارة الزراعة الأمريكية الإلكتروني، "خلاصة القول، لقد جفّ البئر"، في اشارة لنهاية المساعدات.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
Play
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
من الأخير
Play
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
Play
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
Play
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Play
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
Play
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Play
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
عشرين
Play
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
Play
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
Play
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
من الأخير
Play
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
Play
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
Play
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Play
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
Play
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Play
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
عشرين
Play
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
Play
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31

اخترنا لك
العمل الأمريكية تحذر من تداعيات الإغلاق الحكومي: أسبوعياً نخسر 15 مليار دولار
10:56 | 2025-11-04
قتلى باصطدام قطارين في الهند
10:40 | 2025-11-04
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب محافظة هرمزكان الإيرانية
10:37 | 2025-11-04
على غرار العراق.. سوريا تحبط تهريب مخدرات عبر "المناطيد"
10:24 | 2025-11-04
اول حكم اعدام بعد رحيل الأسد بحق رجل اغتصب طفلة في سوريا
10:13 | 2025-11-04
فصل شتاء قاس على الاوكرانيين
08:35 | 2025-11-04

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.