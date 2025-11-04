اول حكم اعدام بعد رحيل الأسد بحق رجل اغتصب طفلة في سوريا

وتعود الجريمة التي أثارت ردود فعل غاضبة بين أبناء المنطقة إلى نحو 3 أشهر، حيث أقدم المدان على اختطاف الطفلة من أمام منزل ذويها، ثم عمد إلى اغتصابها قبل قتلها وحرق جثتها وإلقائها في إحدى سواقي القرية لإخفاء معالم الجريمة.وحسبما ورد في فيديو نشرته وزارة العدل على معرفاتها في منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء 4 ، أكد المحامي العام في الحميد أن القضية جرت إحالتها إلى بعد مطالبته بالإسراع في الإجراءات، ليتم تحديد ثلاث جلسات فقط لإصدار الحكم القضائي بحقه.وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير ضرار الشملان، في 13 أغسطس الماضي عن إلقاء القبض على قاتل الطفلة إسراء.وأضاف الشملان في بيان نشرته آنذاك، أن الفرق المختصة بالمحافظة بعد التحقيق وجمع الأدلة تمكنت من كشف ملابسات الجريمة من خلال التحقيق مع الجاني الذي اعترف بارتكاب فعلته البشعة.وبحسب بيان الداخلية، فإن الجاني أقر بأنه استدرج الطفلة إسراء إلى منزله مستغلاً صلة القرابة بينهما وارتكب بحقها جريمة اغتصاب، ثم وضعها في خزان ماء قبل أن يتخلص من جثتها برميها في ساقية مياه.