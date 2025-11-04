على غرار العراق.. سوريا تحبط تهريب مخدرات عبر "المناطيد"

وذكرت الوزارة الداخلية في بيان، أن المهرب المدعو "م. ن." اعتمد أسلوبا حديثا باستخدام مناطيد جوية وأدوات إلكترونية متطورة لتوجيهها عبر الحدود.وأفادت الوزارة بأنه تمت مصادرة جميع الوسائل المستخدمة في العملية، وإحالة المجرم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.ولم تحدد الداخلية السورية اسم الدولة التي كان يريد المتهم تهريب الـ"كبتاغون" إليها، لكن الأمن العراقي يعلن بصورة دورية عن اعتقال متهمين بتهريب مخدرات عبر استخدام "المناطيد" خاصة في المشتركة ما بين وسوريا.