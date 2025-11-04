قتلى باصطدام قطارين في الهند

وجاء في خبر القناة : "كان تأثير الاصطدام قويا لدرجة أن العربات الأمامية لقطار الركاب تهشمت بالكامل".ووفقا للقناة التلفزيونية، يواصل رجال الإنقاذ البحث عن الضحايا لانتشالهم من تحت الحطام.وتشير التقارير الأولية إلى أن الحادث، قد يكون ناجما عن عطل في نظام الإنذار أو خطأ بشري. ويجري التحقيق حاليا لتحديد كافة ملابسات وظروف الحادث.وفي وقت سابق، لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم في حادث اصطدام مماثل بين حافلة ركاب وشاحنة في ولاية تيلانجانا .