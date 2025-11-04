وقف الرحلات في مطار ريغان لأسباب أمنية

وقالت الإدارة، "وقف استقبال الرحلات المتجهة إلى بالعاصمة لأسباب أمنية"، مردفة "وقف عمليات الإقلاع في مطار رونالد ريغان بالعاصمة واشنطن لأسباب أمنية أيضا".

وأضافت "وقف عمليات الإقلاع في مطار رونالد ريغان سيستمر لأكثر من ساعة ويمكن تمديده".

ولفت الى "تأخر عمليات الإقلاع بمطار فينيكس الدولي بولاية أريزونا بسبب نقص الموظفين".