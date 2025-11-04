الرئيس الألماني يعلن موقفه من ترحيل اللاجئين السوريين

وعارض ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم التي لا تزال تعاني من آثار الحرب، معتبرا أن "من يقف أمام أنقاض الحرب ويشعر بالرعب سوف يتساءل إن كان بمقدور المرء العيش هناك، علينا أن نتفهم خوفه".جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الألماني إلى غانا، حيث استند في موقفه إلى خبرته الطويلة كوزير سابق للخارجية، قائلا: "شاهدت خلال عملي العديد من المناطق التي دمرتها الحروب والكوارث، وأعلم جيدا عما أتحدث ".وأكد شتاينماير أن تقييم الموقف السياسي واتخاذ القرار النهائي يقع على عاتق الحكومة الألمانية، معربا عن ثقته في "اتخاذ القرار المناسب".يأخذ هذا الموقف أهمية خاصة في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها المستشار في الثالث من ، عندما هدد بترحيل اللاجئين السوريين بحجة انتهاء الحرب في .