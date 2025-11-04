البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين المقبل

وأضافت المتحدثة الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد أن هذا الاجتماع سيعقد هنا في يوم الاثنين".وفي وقت سابق، رجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى ، أن يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد " ".وكان الرئيس قد التقى بالشرع في خلال شهر مايو 2025 في أول لقاء بين رئيس سوري ورئيس أمريكي منذ 25 عاما، وهو لقاء شكل نقطة تحول بالنسبة لسوريا في ظل سعيها للخروج من عقود من العزلة الدولية.