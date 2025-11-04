تخص "الأسلحة النووية".. واشنطن ترغب بإبرام اتفاقية مع موسكو

ووفقا لتصريحات كادليك، المرشح لمنصب مساعد وزير الحرب للردع النووي في ، فإن تمتلك، على حد زعمه، ترسانة نووية كبيرة تشمل أنواعا مختلفة من الأسلحة غير المشمولة بمعاهدة ستارت الجديدة.وقال كادليك: "أعتقد أنه يجب علينا استكشاف السبل لضمان إدراج هذه الأسلحة في اتفاقية للسيطرة على الأسلحة مع روسيا"، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس".وفي وقت سابق، ادعى السيناتور أن تتخلف عن روسيا والصين في مجال تحديث الترسانة النووية.من جانبه، أكد في أغسطس الماضي أن وموسكو تبحثان خفض ترسانتيهما النووية، وأعرب عن رغبته في إشراك في هذه العملية.