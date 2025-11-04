إدارة ترامب تضع ثلاثة خيارات للتدخل في فنزويلا

وقال المسؤولون وفق صحيفة " تايمز"، إن الخيارات العسكرية الأمريكية للتعامل مع الوضع في فنزويلا تشمل شنّ ضربات على عسكرية موالية للرئيس ، وخططا للسيطرة على حقول النفط.وقالت الصحيفة إن الرئيس لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن كيفية أو ما إذا كان سيمضي في أي من تلك الخطط، لكنه يواجه ضغوطا متزايدة من عدد من كبار مستشاريه الذين يدفعون نحو خيار أكثر عدوانية يتمثل في الإطاحة بمادورو من السلطة.وأشارت الصحيفة إلى أن بعض مساعدي الرئيس طلبوا من وزارة العدل الأمريكية تقديم إرشادات قانونية يمكن أن توفر أساسا لأي عمل عسكري يتجاوز العمليات الحالية التي تستهدف زوارق يُزعم أنها تُستخدم في تهريب ، دون تقديم أدلة.وتشمل تلك الإرشادات المحتملة تبريرا قانونيا لاستهداف شخصيا، من دون الحاجة إلى تفويض من لاستخدام القوة العسكرية أو إعلان حرب بشكل رسمي.وكان ترامب قد قال، أمس الاثنين، إن أيام مادورو كرئيس لفنزويلا، باتت معدودة، وتتهم فنزويلا بتصدير المخدرات والعنف إلى .