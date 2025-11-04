حماس توافق على تولي وزير من السلطة الفلسطينية إدارة غزة

وأفاد في مقابلة تلفزيونية، بوجود توافق فلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن في فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع.وأوضح القيادي في حماس أنه من الصعب تمرير لمشروع إنشاء بغزة وفقا للمشروع الأمريكي.وأشار إلى أن الوسطاء أصروا على أن يكون إنشاء القوة الدولية بغزة بقرار من مجلس الأمن.وأضاف في تصريحاته أنه لم تكن لدى ولا رغبة في أن تكون القوة الدولية بقرار من مجلس الأمن، مشددا على أنه لا يمكن بقوة عسكرية تكون بديلا لجيش الاحتلال في غزة.وذكر القيادي في حماس أن إسرائيل لم تنتصر في حربها على غزة والشعب الفلسطيني لم يرفع بعد عامين من الإبادة.وبين أن حركة حماس رصدت أكثر من 190 خرقا إسرائيليا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ولفت الى أنهم لم يصلوا بعد إلى المرحلة الثانية بالاتفاق التي ستناقش وضع السلاح في قطاع غزة.