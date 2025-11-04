Alsumaria Tv
البث المباشر
ريال مدريد يسقط أمام ليفربول في دوري الأبطال
حماس توافق على تولي وزير من السلطة الفلسطينية إدارة غزة

دوليات

2025-11-04 | 16:05
حماس توافق على تولي وزير من السلطة الفلسطينية إدارة غزة
المصدر:
روسيا اليوم
83 شوهد

أكد القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، مساء الثلاثاء، أن الحركة وافقت على أن يتولى وزير تابع للسلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة إعلاء لمصلحة الشعب.

وأفاد أبو مرزوق في مقابلة تلفزيونية، بوجود توافق فلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن في غزة فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع.

وأوضح القيادي في حماس أنه من الصعب تمرير مجلس الأمن لمشروع إنشاء القوة الدولية بغزة وفقا للمشروع الأمريكي.

وأشار إلى أن الوسطاء أصروا على أن يكون إنشاء القوة الدولية بغزة بقرار من مجلس الأمن.

وأضاف في تصريحاته أنه لم تكن لدى الولايات المتحدة ولا إسرائيل رغبة في أن تكون القوة الدولية بقرار من مجلس الأمن، مشددا على أنه لا يمكن القبول بقوة عسكرية تكون بديلا لجيش الاحتلال في غزة.

وذكر القيادي في حماس أن إسرائيل لم تنتصر في حربها على غزة والشعب الفلسطيني لم يرفع الراية البيضاء بعد عامين من الإبادة.

وبين أن حركة حماس رصدت أكثر من 190 خرقا إسرائيليا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ولفت الى أنهم لم يصلوا بعد إلى المرحلة الثانية بالاتفاق التي ستناقش وضع السلاح في قطاع غزة.
تابع قناة السومرية على منصةX 
اخترنا لك
إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بعد اكتشاف "مسيرات"
16:31 | 2025-11-04
إدارة ترامب تضع ثلاثة خيارات للتدخل في فنزويلا
15:45 | 2025-11-04
تخص "الأسلحة النووية".. واشنطن ترغب بإبرام اتفاقية مع موسكو
15:15 | 2025-11-04
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين المقبل
14:40 | 2025-11-04
الرئيس الألماني يعلن موقفه من ترحيل اللاجئين السوريين
12:41 | 2025-11-04
وقف الرحلات في مطار ريغان لأسباب أمنية
12:04 | 2025-11-04

ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
