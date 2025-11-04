إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بعد اكتشاف "مسيرات"

ونقلت القناة عن متحدث باسم مطار قوله: "المجال الجوي البلجيكي مغلق بأكمله".في وقت سابق، ذكرت الأنباء أنه تم رصد طائرة مسيرة واحدة على الأقل في سماء ، مما أدى إلى إغلاق المطار وتحويل الرحلات إلى لييج. ولكن لاحقا تم إغلاق مطار لييج أيضا للسبب نفسه.وتشهد العديد من دول أوروبا، هستيريا إغلاق المطارات المدنية لمجالها الجوي بسبب رصد أنشطة مشتبه بها لطائرات بدون . وشملت عمليات الإغلاق مطارات في والنرويج الدانمارك في فترات مختلفة.