وتفوق ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، على الحاكم السابق والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا، وسيصبح اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل، أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في .ويُعرف ممداني، بأنه اشتراكي ديمقراطي ويشغل عضوية مجلس ، وسيكون من يتولى منصب رئيس البلدية منذ أكثر من قرن، وقد دخل الانتخابات العامة باعتباره المرشح الأوفر حظا، بعد فوزه بفارق 12 نقطة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت هذا العام وفق نظام التصويت الترتيبي.وبرر الحزب الجمهوري خسارته بعدم استخدام اسم او ادراجه في قوائم الاقتراع، وان الاغلاق الحكومي كان أيضا سببا في خسارة الجمهوريين الانتخابات، كما برر ترامب بتغريدة على "تروث سوشيال".ونيويورك هي اكبر الولايات الامريكية، وقال ممداني في النصر انه "إذا كان بإمكان أي شخص أن يُظهر لأمة خانها كيفية هزيمته، فهي المدينة التي أنجبته".