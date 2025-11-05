66 قتيلا لغاية الان.. إعصار "كالماغي" يضرب الفلبين بقوة

وتسببت الفيضانات الواسعة الناجمة عن الإعصار، بحصار العديد من السكان فوق أسطح منازلهم، كما جرفت عشرات السيارات في مقاطعة لا تزال تتعافى من آثار مميت ضربها سابقا.ومن بين الضحايا ستة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبيني في مقاطعة أجوسان ديل سور الجنوبية أثناء توجهها لتقديم مساعدات إنسانية للمناطق المتضررة من الإعصار.وكان الإعصار الذي تم رصده صباح الأربعاء فوق المياه الساحلية لبلدة ليناباكان في مقاطعة بالاوان الغربية، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، مع هبات وصلت إلى 150 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يتجه لاحقا نحو الجنوبي.