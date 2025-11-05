عالميا.. الذهب يعاود الصعود بعد هبوطه لأدنى مستوى أسبوعي

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر المقبل (Comex) بنسبة 0.44% إلى 3977.80 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.87% إلى 3966.88 دولار للأونصة، وكان الذهب قد انخفض بأكثر من 1.5% يوم أمس الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوى له منذ 30 أكتوبر الماضي.وفي أسواق العملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.07% إلى 100.158 نقطة.وتنتظر الأسواق الآن بيانات الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي للحصول على مؤشرات بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.