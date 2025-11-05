رئيسة المكسيك تتعرض لتحرش جنسي في الشارع (فيديو)

📹 Ocurrió frente a todos: un hombre se abalanzó e intentó besar a Claudia Sheinbaum mientras saludaba a la gente.
Si eso le pasa a la Presidenta de México, ¿qué pueden esperar las demás mujeres?
El acoso sigue normalizado. Urge respeto.#Acoso #Mujeres #México… pic.twitter.com/Tik1zl1vRN
— GPSnoticias Oaxaca (@GPS_noticias) November 5, 2025
📹 Ocurrió frente a todos: un hombre se abalanzó e intentó besar a Claudia Sheinbaum mientras saludaba a la gente.
Si eso le pasa a la Presidenta de México, ¿qué pueden esperar las demás mujeres?
El acoso sigue normalizado. Urge respeto.#Acoso #Mujeres #México… pic.twitter.com/Tik1zl1vRN