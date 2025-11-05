من هو زهران ممداني.. أول مسلم يتحدى ترامب ويفوز برئاسة نيويورك ؟

ويُعد ممداني، الذي ينحدر من أصول هندية، من الوجوه البارزة داخل الحزب الديمقراطي، وقد عرف بمواقفه الداعمة للعدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات في .ومن المتوقع أن يشكل فوز ممداني منعطفاً تاريخياً في الحياة السياسية الأمريكية، خاصة في ظل تنامي الحضور السياسي للمسلمين والأقليات في البلاد.وولد زهران كوامي ممداني يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 1991 في العاصمة الأوغندية كمبالا، وانتقل مع عائلته وهو في سن الخامسة إلى مدينة كيب تاون في ، ثم إلى الأميركية بعد عامين.وتلقى ممداني تعليمه الأولي في المدارس العامة بمدينة ، وتخرج في مدرسة برونكس الثانوية للعلوم، ثم حصل عام 2014 على البكالوريوس في الدراسات الأفريقية من كلية بودوين.ويتقن ممداني لغات عدة، منها والسواحيلية والهندية، مما ساعده في التواصل مع شريحة واسعة ومتنوعة من سكان منطقته.وشارك أثناء دراسته الثانوية في تأسيس أول فريق كريكيت في مدرسته، وكانت ممارسته السياسية آنذاك تقتصر على منشورات مطولة على .هو نجل الأكاديمي محمود ممداني، أستاذ العلوم السياسية في ، والمخرجة الشهيرة ميرا ناير، صاحبة أفلام " ماسالا" و" زفاف في موسم الأمطار".وتأثر ممداني بتجربة والده الفكرية وأعمال والدته الفنية، ليوجّه لاحقا بوصلته نحو القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس الفئات المهمشة.ونال ممداني الجنسية الأميركية عام 2018، وتزوج في عام 2025 من الفنانة التشكيلية السورية راما دواجي.وكما شارك في فعاليات مناصرة لفلسطين في نيويورك، وصوّت لاحقا ضد تشريعات يرى أنها تقيّد حرية التعبير الداعمة لحركة المقاطعة "بي دي إس".ودعا ممداني في أعقاب الحرب على قطاع غزة عام 2021 إلى "وقف غير مشروط للعنف الإسرائيلي ضد المدنيين". وقال إن "العدالة لا يمكن أن تتحقق في نيويورك في وقت نغض فيه الطرف عن الظلم في فلسطين".وأكسبته هذه المواقف شعبية واسعة بين الناخبين في نيويورك، لكنها في المقابل أثارت انتقادات شديدة من جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل.وفي المقابل، أثار ترشح أول مسلم لمنصب عمدة نيويورك رعب الجماعات المؤيدة لإسرائيل بحسب الإسرائيلية، وأخضع ممداني لتمحيص مكثف على خلفية مزاعم "معاداته للسامية"، في ظل وجود ما يقارب مليون في المدينة.