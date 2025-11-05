من هو زهران ممداني.. أول مسلم يتحدى ترامب ويفوز برئاسة نيويورك ؟

الصفحة الرئيسية
2025-11-05 | 04:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
966 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
فاز المرشح الديمقراطي المسلم زهران ممداني بمنصب عمدة
مدينة نيويورك
، ليصبح بذلك أول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة.
ويُعد ممداني، الذي ينحدر من أصول هندية، من الوجوه البارزة داخل الحزب الديمقراطي، وقد عرف بمواقفه الداعمة للعدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات في
الولايات المتحدة
.
ومن المتوقع أن يشكل فوز ممداني منعطفاً تاريخياً في الحياة السياسية الأمريكية، خاصة في ظل تنامي الحضور السياسي للمسلمين والأقليات في البلاد.
وولد زهران كوامي ممداني يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 1991 في العاصمة الأوغندية كمبالا، وانتقل مع عائلته وهو في سن الخامسة إلى مدينة كيب تاون في
جنوب أفريقيا
، ثم إلى
مدينة نيويورك
الأميركية بعد عامين.
وتلقى ممداني تعليمه الأولي في المدارس العامة بمدينة
نيويورك
، وتخرج في مدرسة برونكس الثانوية للعلوم، ثم حصل عام 2014 على البكالوريوس في الدراسات الأفريقية من كلية بودوين.
ويتقن ممداني لغات عدة، منها
الإنجليزية
والسواحيلية والهندية، مما ساعده في التواصل مع شريحة واسعة ومتنوعة من سكان منطقته.
وشارك أثناء دراسته الثانوية في تأسيس أول فريق كريكيت في مدرسته، وكانت ممارسته السياسية آنذاك تقتصر على منشورات مطولة على
فيسبوك
.
هو نجل الأكاديمي
الهندي
محمود ممداني، أستاذ العلوم السياسية في
جامعة كولومبيا
، والمخرجة الشهيرة ميرا ناير، صاحبة أفلام "
ميسيسيبي
ماسالا" و" زفاف في موسم الأمطار".
وتأثر ممداني بتجربة والده الفكرية وأعمال والدته الفنية، ليوجّه لاحقا بوصلته نحو القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس الفئات المهمشة.
ونال ممداني الجنسية الأميركية عام 2018، وتزوج في عام 2025 من الفنانة التشكيلية السورية راما دواجي.
وكما شارك في فعاليات مناصرة لفلسطين في نيويورك، وصوّت لاحقا ضد تشريعات يرى أنها تقيّد حرية التعبير الداعمة لحركة المقاطعة "بي دي إس".
ودعا ممداني في أعقاب الحرب على قطاع غزة عام 2021 إلى "وقف غير مشروط للعنف الإسرائيلي ضد المدنيين". وقال إن "العدالة لا يمكن أن تتحقق في نيويورك في وقت نغض فيه الطرف عن الظلم في فلسطين".
وأكسبته هذه المواقف شعبية واسعة بين الناخبين
المسلمين
في نيويورك، لكنها في المقابل أثارت انتقادات شديدة من جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل.
وفي المقابل، أثار ترشح أول مسلم لمنصب عمدة نيويورك رعب الجماعات المؤيدة لإسرائيل بحسب
صحيفة هآرتس
الإسرائيلية، وأخضع ممداني لتمحيص مكثف على خلفية مزاعم "معاداته للسامية"، في ظل وجود ما يقارب مليون
يهودي
في المدينة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
