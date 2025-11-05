"كلمة مرتزق عار".. قصة عائلة عراقية غادرت قريتها بسبب قتال ابنها في روسيا

وكشف التقرير ان البحث عن فرص عمل وضياع المستقبل في احد ابرز الأسباب التي تسببت بذهاب العراقيين للقتال في والتطوع في الجيش الروسي خصوصا مع الامتيازات المالية الكبيرة التي يقدمها الجيش الروسي، فاحد العراقيين المجندين يرسل حوالي 2500 دولار شهريا (حوالي 3.5 مليون دينار) لاهله في العراق وهو رقم لا يمكن تخيله شهريا في العراق.ونقل التقرير قصة عائلة عراقية من لاتزال مكلومة بسبب مقتل ابنها خلال القتال بطائرة مسيرة اوكرانية، حيث كانوا يعتقدون انه يعمل في قبل ان يكتشفوا انه في روسيا يقاتل ضد الاوكرانيين، ونقلت قصة مقتله اليهم بانه نهض من الأرض وقام باطلاق النار على طائرة مسيرة اوكرانية بينما كان الجميع منبطح، قبل ان تنزل عليه الطائرة لتقتله.وتنقل الوكالة أيضا قصة أخرى لعائلة في احدى القرى العراقية، حيث ان "كلمة مرتزق مهينة للغاية في "، بحسب وصفة الوكالة، لدرجة أن عائلة مجند عراقي في روسيا غادرت قريتها في جنوب العراق عندما انضمّ ابنهم الى صفوف الجيش الروسي، وفي سبتمبر/أيلول، عاد إلى منزله في كيس للجثث ودُفن تحت جنح الظلام دون أن يحزن عليه أحد من أحبائه، وكان الشعور الثقيل بـ "العار" يسيطر عليهم.قال قريب الضحية إن العائلة التي حصلت على أكثر من عشرة آلاف دولار مقابل الجثة واجهت استنكارًا من مجتمعها، ويعتقد الكثيرون أنه أهانهم، مضيفا: "إنه لأمرٌ مُفجع، توفي شابٌّ في الخارج ودُفن سرًّا".