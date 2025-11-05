قصف إسرائيلي يستهدف سيارة مدنية جنوب لبنان



ـ دولي



أكدت ، اليوم الأربعاء، وقوع شهيد ومصاب في غارة إسرائيلية على الجنوب.





وذكرت الوزارة أنه "استُشهد مدني وأصيب خر جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة برج جنوبي البلاد".



وتابعت أن "المصاب نُقل إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".