لتطوير منطقة علم الروم.. اتفاق مصري قطري بـ29 مليار دولار

وأوضحت الشركة أن الاتفاق يشمل دفع 3.5 مليار دولار كقيمة لتكلفة الأرض، بالإضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتنفيذ مراحل المشروع التنموي المتكامل، الذي يُتوقع أن يولّد إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.كما نص الاتفاق على تخصيص 15% من أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين.ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع زيارة الدكتور ، رئيس ، إلى للمشاركة — نيابةً عن — في القمة الأولى لقادة لمكافحة الجوع والفقر.وخلال لقائه مع الشيخ بن جاسم ، رئيس وزير الخارجية القطري، تم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر، والتي كانت قد نوقشت سابقًا في مباحثات القمة بين الرئيس السيسي وأخيه سمو الأمير .ومن المقرر أن ينفَّذ الاتفاق عبر عقد شراكة استثمارية مصرية-قطرية كبرى، سيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة، ويركّز على تنمية مشروع متكامل في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، ليُشكّل نواةً لواحد من أكبر المراكز السياحية والتنموية على ساحل البحر المتوسط.ويعد هذا المشروع أحد أبرز مظاهر التقارب الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، ويعكس عمق التي تشهدها العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والاستثمارية.