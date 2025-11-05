مسيرة مجهولة تتسبب بإلغاء 80 رحلة جوية في مطار بروكسل

وأفادت المتحدثة باسم المطار أريان غوسنس وكالة «فرانس برس»، أن الإلغاء أدى إلى تأخير ما بين 400 و500 مسافر، اضطروا لقضاء الليل في المطار، كما تم تحويل العديد من الرحلات إلى دول مجاورة، خاصة هولندا.وأوضحت غوسنس أنه من الممكن استئناف الرحلات في المطار، مشيرة إلى أن «الوضع سيعود إلى طبيعته خلال النهار»، مشيرة إلى أن تعطلت مرتين يوم أمس، بعد ورود تقارير عن وجود طائرات مسيّرة بالقرب من مطاري « زافينتيم» و«لييج».من جانبه، قال المتحدث باسم مطار «لييج»، كريستيان ديلكور، اليوم، إن «هذا أمر مثير للقلق بالنسبة للأمن القومي».بدوره، طلب البلجيكي برنارد كوينتين عقد اجتماع طارئ لمجلس لمناقشة هذه الحوادث.كما أفادت وسائل الإعلام البلجيكية بأن طائرات مسيّرة حلّقت مجدداً مساء أمس فوق قاعدة «كلاين بروغيل» العسكرية، وكذلك فوق قاعدة «فلورين الجوية» التي تستضيف مقاتلات «إف-35».