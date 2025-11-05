بوتين يقلد عراقيا ميدالية "بوشكين"

وبذلك أصبح البروفسور العالم المتخصص في الإثنوغرافيا والذي لعب دورا بارزا في الحركة السياسية الكردستانية، أول كردي يحصل على هذه الميدالية، وفقا لقناة "رووداو" الكردية.وأشار ميران في كلمته التي ألقاها باللغة الروسية، إلى "العلاقات طويلة الأمد والمتينة" بين وروسيا، وقال: "لقد دعمت دائما تلك العلاقات وأكدت على مساهمتي في الصداقة بين الجانبين".وأضاف: "آمل أن تستمر علاقاتنا مع ممثلي كما كانت من قبل، وأن أكون مفيدا بدوري في أبحاثي التاريخية والإثنوغرافية".وطلب ميران باسمه وباسم زملائه "الذين يتكلمون ويفهمون اللغة الروسية"، من الرئيس الروسي مساعدتهم في الحصول على المزيد من الكتب والمجلات والصحف باللغة الروسية، خاصة تلك التي تتعلق بالأكراد والثقافة الكردية، وقال: "نريد ألا تنقطع صلتنا باللغة الروسية".وفي الختام شكر ميران الرئيس باللغة الكردية أيضا.يذكر أن الميدالية التي تحمل اسم الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين، تمنح منذ عام 1999 للشخصيات التي كان لها إسهامات مؤثرة في دراسة الثقافة الروسية والحفاظ عليها والترويج لها في مجالات الثقافة والفن والعلوم الإنسانية.