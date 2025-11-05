الصين: ندعم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وذكرت الخارجية الصينية، أن "وزير الخارجية تبادل مع نظيره الإيراني وجهات النظر بشأن برنامج النووي".من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني "دعم بلاده حق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، معرباً عن أمله بأن "يحافظ المعنيون على الاتصالات".