البرلمان الألماني يطالب بحظر البغاء: تحولنا إلى "بيت دعارة" لأوروبا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يعلن عن جائزة جديدة خلال قرعة مونديال 2026
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546093-638979518886968359.jpg
البرلمان الألماني يطالب بحظر البغاء: تحولنا إلى "بيت دعارة" لأوروبا
دوليات
2025-11-05 | 10:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
237 شوهد
دعت رئيسة البرلمان الألماني
يوليا كلوكنر
إلى فرض حظر شامل على البغاء في البلاد معتبرة أن
ألمانيا
تحولت إلى "بيت دعارة لأوروبا" وأن القوانين الحالية لا توفر الحماية الكافية للمرأة.
وقالت كلوكنر التي تمثل حزب
الاتحاد الديمقراطي المسيحي
، خلال كلمتها في حفل "
جائزة
البطلة" الذي نظمته مؤسسة أليس شفارتسر في
برلين
: "أنا على قناعة تامة بحظر الدعارة وبيع
الجنس
في بلادنا. إن القول بأن الدعارة مهنة كغيرها من أبواب الرزق ليس فقط سخيفًا، بل هو إهانة وتحقير للمرأة. لا يوجد تدريب مهني ولا طلابي في هذا المجال."
واقترحت كلوكنر تطبيق ما يعرف بـ"النموذج الاسكندنافي" المعمول به في السويد والنرويج، الذي يجرم الزبائن والقوادين وليس بائعات الجنس، ويهدف إلى تقليل الطلب على الدعارة وتقديم برامج دعم اجتماعي للمرأة وإعادة تأهيل للمومسات لمساعدتهن في بدء حياة جديدة بعيدا عن هذا المجال الموبوء.
كما اتهمت كلوكنر السلطات بالتقاعس، مشيرة إلى أن القوانين القائمة مثل قانون الدعارة وقانون حماية "بنات الهوى" لم تحدث فرقا حقيقيا في حماية النساء أو الحد من العنف والاستغلال.
وأضافت: "كل شيء ما زال على حاله: العنف والإكراه والتبعية للرجال".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اقفال فندق بالشمع الأحمر بعد القبض على شبكة دعارة كبيرة
12:09 | 2025-09-07
البرلمان الإسباني يقر حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها
14:05 | 2025-10-08
"الأونروا" تعلق على تقرير الأمم المتحدة حول مجاعة غزة: نقطة تحول
14:01 | 2025-08-22
سجن موظف برلماني ألماني بتهمة التجسس للصين
09:15 | 2025-09-30
البرلمان
المانيا
البغاء
دعارة
الاتحاد الديمقراطي المسيحي
الاتحاد الديمقراطي
يوليا كلوكنر
قانون حماية
ألمانيا
النرويج
المسيح
الجنس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
محليات
49.61%
10:48 | 2025-11-04
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
10:48 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
محليات
26.5%
05:39 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
05:39 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
14.27%
11:52 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:52 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
أمن
9.62%
06:22 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
06:22 | 2025-11-04
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-05
Live Talk
من الحلم إلى الحقيقة ..أول طيار عراقي يحلق في سماء رومانيا - Live Talk - الحلقة ١٥٤ | 2025
10:30 | 2025-11-05
Live Talk
من الحلم إلى الحقيقة ..أول طيار عراقي يحلق في سماء رومانيا - Live Talk - الحلقة ١٥٤ | 2025
10:30 | 2025-11-05
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-05
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-05
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
الأكثر مشاهدة
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-05
Live Talk
من الحلم إلى الحقيقة ..أول طيار عراقي يحلق في سماء رومانيا - Live Talk - الحلقة ١٥٤ | 2025
10:30 | 2025-11-05
Live Talk
من الحلم إلى الحقيقة ..أول طيار عراقي يحلق في سماء رومانيا - Live Talk - الحلقة ١٥٤ | 2025
10:30 | 2025-11-05
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-05
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-05
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
اخترنا لك
ترامب بعد فوز ممداني: فقدنا شيئا من سيادتنا في نيويورك
13:53 | 2025-11-05
إيران تكشف عن "حوارات بناءة" مع السعودية
13:42 | 2025-11-05
ترامب يتحدث عن إنهاء ثماني حروب ويعد بإنهاء أخرى
13:29 | 2025-11-05
صدور حكم نهائي بحق بلوغر
13:18 | 2025-11-05
هل توجد خطة لعقد محادثة بين بوتين وترامب.. الكرملين يجيب؟
12:59 | 2025-11-05
تحذير.. اترك هاتفك ليلا
12:46 | 2025-11-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.