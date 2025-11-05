البرلمان الألماني يطالب بحظر البغاء: تحولنا إلى "بيت دعارة" لأوروبا

وقالت كلوكنر التي تمثل حزب ، خلال كلمتها في حفل " البطلة" الذي نظمته مؤسسة أليس شفارتسر في : "أنا على قناعة تامة بحظر الدعارة وبيع في بلادنا. إن القول بأن الدعارة مهنة كغيرها من أبواب الرزق ليس فقط سخيفًا، بل هو إهانة وتحقير للمرأة. لا يوجد تدريب مهني ولا طلابي في هذا المجال."واقترحت كلوكنر تطبيق ما يعرف بـ"النموذج الاسكندنافي" المعمول به في السويد والنرويج، الذي يجرم الزبائن والقوادين وليس بائعات الجنس، ويهدف إلى تقليل الطلب على الدعارة وتقديم برامج دعم اجتماعي للمرأة وإعادة تأهيل للمومسات لمساعدتهن في بدء حياة جديدة بعيدا عن هذا المجال الموبوء.كما اتهمت كلوكنر السلطات بالتقاعس، مشيرة إلى أن القوانين القائمة مثل قانون الدعارة وقانون حماية "بنات الهوى" لم تحدث فرقا حقيقيا في حماية النساء أو الحد من العنف والاستغلال.وأضافت: "كل شيء ما زال على حاله: العنف والإكراه والتبعية للرجال".