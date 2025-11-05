طلبت منه رعاية طفليهما فرد بـ75 طعنة.. شاب يكشف سبب جريمته المروعة‎

وقال صاليجان محمد، خلال تحقيقات الشرطة الأولية معه، عقب ارتكاب جريمته داخل منزله في مدينة بورصة، إن زوجته "أرزو خليلوفا" طلبت منه رعاية طفلتيهما لحين عودتها من السوق.وأضاف القاتل أنه "غضب من ذلك الطلب، وتشاجر مع زوجته، قبل أن يطعنها بسكين المطبخ ذلك العدد من الطعنات".وذكرت وسائل إعلام تركية، أن القاتل أب لطفلتين بعمر 3.5 و 2 عام، وقد زعم في التحقيقات أنه يعاني من مشاكل نفسية.ويبلغ القاتل من العمر 27 عاماً، وكان يعيش برفقة زوجته وضحيته "أرزو" البالغة من العمر 20 عاماً، قبل أن ينتهي مصير العائلة بذلك الشكل المروع.وفارقت الأم الحياة رغم جهود الأطباء لإنقاذها بعد وصولها إلى المستشفى عقب إبلاغ الشرطة من قبل جيران الشقة التي شهدت الجريمة، ظهر يوم أمس الأول الإثنين، بعدما سمعوا صوت شجار وصراخ.وأظهرت صور من أمام المستشفى الذي نقلت إليه الضحية، بعض أقاربها في حالة صدمة وبكاء، فيما أصيب بعضهم بإغماء، قبل تشييعها من أحد المساجد القريبة.ووجدت الجريمة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحقد الذي كان يضمره القاتل لضحيته ودفعه لطعنها بذلك العدد من الطعنات، وفق تعبيرات بعض المدونين.