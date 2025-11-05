بوتين يعلق على تصريحات ترامب بشأن النووي.. بماذا توعد؟

وأشار إلى أن الروسي "حلل التصريحات الصادرة عن الدوائر الحاكمة في بشأن التجارب النووية".وحذر من أن بلاده "ستتخذ إجراءات مناسبة" إذا أجرت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في معاهدة الحظر الشامل أي تجارب نووية. قائلاً: " ستُجبر على اتخاذ الإجراء المناسب إذا قررت الدول الأطراف في إجراء تجارب نووية"، حسبما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.وأمر بوتين بجمع المعلومات وتحليلها في مقر مجلس الأمن وتقديم مقترحات بشأن البدء المحتمل في العمل على التحضير للتجارب النووية.وبيّن بوتين بأن روسيا حذّرت من ردّ انتقامي إذا قرّرت الدول الأعضاء في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إجراء تجارب نووية.وأكد بوتين أن بلاده ملتزمة بمعاهدة حظر التجارب النووية، ولا تنوي التخلي عن التزامها.