تحرير مواطن كويتي في لبنان

وذكر بيان للقيادة أنه "في عملية أمنية دقيقة، تمكنت بتاريخ 5 تشرين الثاني 2025 من تحرير مواطن كان قد اختُطف قبل أربعة أيام في منطقة سعدنايل بمحافظة ".وجاءت العملية بعد كثير من الرصد والمتابعة الأمنية المكثفة، وقد أثمرت الجهود بتوقيف ثلاثة أشخاص متورطين في عملية الخطف، وهما مواطنان لبنانيان وآخر سوري الجنسية.وقد حاول أحد الموقوفين الاعتداء على عناصر المديرية بإطلاق النار نحوهم أثناء عملية التوقيف، مما استدعى الرد بالمثل، دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوى الأمنية.وضبطت خلال العملية السيارة التي استخدمت في الجريمة، كما تم تسليم المضبوطات والموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات.