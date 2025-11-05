تقرير إسرائيلي جديد بشان العراق وترقب حول ما يحصل

ويفيد التقرير، الذي استند إلى مصادر متعددة بما فيها عراقية، بأن " غيّرت الاتجاه في الآونة الأخيرة، وتسعى إلى إلقاء العبء على عاتق الفصائل في ، وتريد تحويل مركز الثقل العسكري من وسوريا وقطاع إلى الأراضي العراقية".ونقل التقرير عن مصادر عراقية مطلعة، أن "الدعم الإيراني للفصائل اتسع مؤخراً، خاصة في مجال تزويدها بأسلحة متطورة وتدريبها على تكتيكات جديدة"، مشيرة إلى أن "الانطباع السائد هو أن إيران تجهّز الفصائل للتحرك ضد إذا لزم الأمر".وقالت صحيفة «معاريف»، أمس (الثلاثاء)، إن إيران تتبنى نهجاً استراتيجياً جديداً تجاه العراق، يعرف باسم سياسة المسارين، وذلك بدفع بعض الفصائل إلى الاندماج السياسي في العراق من جهة، وتعزيز سلطتها على بعض الفصائل المسلحة المتحالفة معها، من جهة ثانية، سعياً إلى تعظيم مساحة المناورة لدى إيران وحماية موقفها من التهديدات الناشئة.