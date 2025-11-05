حماس تعلن اعتزامها تسليم جثمان رهينة لإسرائيل.. كم تبقى؟

وحال تسليم الجثمان تتبقى 6 جثامين بينهم عامل تايلاندي ومتدرب زراعي من تنزانيا.كما أن بينهم جندي قتل خلال حرب 2014 وبقيت جثته في منذ ذلك الحين.وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان إنها ستقوم بتسليم جثة أحد أسرى التي تم العثور عليها بحي غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.وعادة ما يتم تسليم الجثامين عبر الصليب الأحمر.وكانت إسرائيل أفرجت اليوم عن جثامين 15 فلسطينيا اليوم الأربعاء بعد تسلم إسرائيل مساء أمس جثمان الجندي إيتاي وهو أخر رهينة أمريكي في غزة.وشرعت "حماس" في إعادة 28 جثمان لرهائن منذ منتصف الشهر الماضي، وبمقابل كل جثمان تعيد إسرائيل جثامين 15 فلسطينيا.وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الرهائن الذين ما زالوا في غزة هم:-ميني غودار (73 عاما) قُتل مع زوجته أيليت، على يد عناصر من ، خلال اقتحامهم تجمعا سكنيا في جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.- الرقيب أول ران جفيلي (24 عاما)، قُتل أثناء اشتباكات مع عناصر من حركة حماس خلال اقتحامهم كيبوتس "ألوميم" في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.- الملازم (٢٣ عاما) الذي في عملية "الجرف الصامد" في غزة عام 2014، وأسرت حماس جثته وبقيت في غزة منذ ذلك الحين.- درور أور( 48 عاما) قُتل في منزله في كيبوتس بئيري.- ليئور رودائيف (61 عاما) الذي قُتل قرب منزله في كيبوتس "نير يتسحاق".- سودثيساك رينثالاك (48 عاما) عامل زراعي من ، قُتل في كيبوتس "بئيري".-شوا موليل (21 عاما) متدرب زراعي من تنزانيا، اختُطف من كيبوتس "ناحل عوز"، وقتل في الهجوم نفسه.وليس من الواضح بعد إذا ما كانت إسرائيل تعتبر أن تسليم الجثامين بات مرضيا لها لإعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح.وكان من المقرر فتح الجانب الفلسطيني من المعبر منتصف الشهر الماضي، ولكن إسرائيل ماطلت في إعادة فتحه بانتظار ما اسمته "إعادة جثامين الرهائن بوتيرة مرضية".