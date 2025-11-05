الديمقراطيون يطالبون ترامب بعقد اجتماع لإنهاء الإغلاق الحكومي

وجاء في الخطاب الموقع من قادة الديمقراطيين في ومجلس الشيوخ، وتشاك شومر: "نطالب بعقد اجتماع عاجل لقادة التشريع من الحزبين لوضع حد للإغلاق الفيدرالي للحكومة من قبل الجمهوريين ومعالجة بشكل حاسم الأزمة في الرعاية الصحية التي تسبب فيها الجمهوريون".ويعود تاريخ الخطاب إلى 5 2025، وكُتب على ورقة رسمية لمجلس النواب في الأمريكي. وقد نُشر على الشبكة الاجتماعية "إكس" من قبل مراسل قناة CBS الإخبارية، وشكر مؤلفوه على اهتمامه بالوضع.يذكر أن الأمريكية دخلت في حالة إغلاق منذ 1 أكتوبر الماضي، بسبب عدم تمكن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس من تمرير التمويل الحكومي.وكان رئيس مجلس النواب قد حذر سابقا من أن اقتصاد البلاد سيفقد عشرات المليارات من الدولارات إذا لم يتغير الوضع قبل 1 نوفمبر.