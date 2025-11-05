هل تعرض زعيم كوريا الجنوبية لوعكة صحية؟

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء وينهاب، نقلا عن بارك سونغ وون سكرتير لجنة الاستخبارات في برلمان (من الحزب الديمقراطي الحاكم)، أن الاستخبارات الكورية الجنوبية لا تلاحظ أي مشاكل صحية جدية لدى ، وأنه انخفضت في الآونة الأخيرة احتمالات إصابته بارتفاع ضغط الدم.وأشار تقرير الوكالة إلى أن نبض الزعيم الكوري الشمالي يبلغ 80 نبضة في الدقيقة.وجاء في بيان الاستخبارات الكورية الجنوبية: "لم نسجل أي معدل لضربات القلب أو ارتفاع في ضغط الدم".وهذه ليست المرة الأولى التي تصبح فيها صحة زعيم جمهورية الشمالية، محط اهتمام وثيق من جانب وسائل الإعلام الأجنبية.في ربيع عام 2020، ظهرت تقارير إعلامية تزعم بوجود مشاكل صحية جدية لدى أون، عقب غيابه عن قصر كومسوسان، خلال مراسم تذكارية رئيسية لجده ، وغيابه المطول عن الأنظار. وأفادت الإذاعة الرسمية لاحقا أن كيم جونغ أون يمارس نشاطاته بشكل طبيعي.