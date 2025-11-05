عمدة نيويورك زهران ممداني: إذا حاول ترامب اضطهاد أهل المدينة "سأحاربه"

وقال ممداني، أنه "عندما يريد الرئيس أن يفعل شيئًا يعود بالنفع على هذه المدينة، سأكون موجودًا لأعلن دعمي لذلك".وتابع: "لكن إذا كان يسعى لمضايقة أو محاكمة أو معاقبة سكان هذه المدينة بناءً على هويتهم أو مكان سكنهم أو أصلهم، فأنا سأحاربه على ذلك".وأكمل: "أعتقد أننا كثيرًا ما شهدنا أسلوب قيادة يضع الشخص نفسه قبل مصالح الناس الذين يسعى لخدمتهم، وبلدية مدينتي ستتصرف بعكس ذلك".