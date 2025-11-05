في روسيا.. توقيع مرسوم بشأن منح الجنسية للأجانب

ونشرت الوثيقة ذات الصلة على الموقع الرسمي لنشر اللوائح القانونية.

وجاء في الوثيقة: "وفقا للفقرة 2 من المادة 3 من القانون الروسي الصادر في 25 يوليو 2002 رقم 115- ، بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في ، والفقرة 4 من الجزء 1 من المادة 28 من القانون الصادر في 28 أبريل 2023 رقم 138- القانون الاتحادي بشأن الجنسية الروسية، أصدر مرسوما: الموافقة على اللائحة بشأن الإجراء المؤقت لقبول فئات معينة من المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في الجنسية الروسية".

وتضمن المرسوم "اللائحة بشأن الإجراء المؤقت لإصدار تصاريح الإقامة في روسيا لفئات معينة من المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية".