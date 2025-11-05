صدور حكم نهائي بحق بلوغر

وقررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية اليوم، تأييد الحكم السابق الصادر غيابيا ضد البلوغر هدير ، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وذلك استناًدا إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بشأن نشر وبث مقاطع مرئية تمس قيم المجتمع وتخدش الحياء العام.وكانت قد وجهت 5 اتهامات إلى هدير عبد الرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشئون الاقتصادية، تمحورت حول خدش القيم المجتمعية وهي:نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام من خلال بثها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، ، وتيك توك) صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدةً الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، وفق ما ورد في التحقيقات.ارتكبت علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء، حيث استخدمت مفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية في صور ومقاطع مرئية بثّتها عبر حساباتها الشخصية، على النحو المبين بالتحقيقات.أعلنت من خلال حساباتها الشخصية دعوة تتضمن إغراء يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، وذلك بنشرها صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب، وفق ما ورد في التحقيقات.اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حيث نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية وصورا شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم، مع إبراز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية، وفق التحقيقات.أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) لتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو الوارد في التحقيقات.