ترامب يتحدث عن إنهاء ثماني حروب ويعد بإنهاء أخرى

وأضاف خلال إفطار مع أعضاء في : "لقد أوقفنا ثماني حروب، وتبقى لنا حرب واحدة أخرى، كما تعلمون على الأرجح، وسيتم إيقاف تلك الحرب أيضا".وكان ترامب قد صرح في وقت سابق أنه يستمتع بوقف الحروب ومعجب بتنفيذ هذا العمل، لكنه لن يعتبر ذلك هواية لأنه أكثر أهمية بكثير.وأشار ترامب أيضا إلى أنه سيعمل مع الزعيم الصيني لحل الصراع في أوكرانيا.وقبل أيام، أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة " "، مرة أخرى عن ثقته في قدرته على التوصل إلى نهاية للنزاع في أوكرانيا.