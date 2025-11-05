إيران تكشف عن "حوارات بناءة" مع السعودية

وجاء في منشور آبادي على منصة "X": "خلال زيارتي إلى بهدف تطوير وتعزيز العلاقات والتنسيق والتعاون بين حكومتي البلدين، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالمنظمات الدولية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وكذلك في القضايا الدولية الهامة وحقوق الإنسان والتعاون القانوني والقضائي، التقيتُ السيد الرسي، نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون الدولية، وأجريت معه محادثات بناءة".وأضاف: أن "التنسيق والتعاون والعلاقات الطيبة بين والسعودية، إلى جانب إسهامها في خلق فرص متعددة في إطار العلاقات الثنائية، تحمل أيضا آثارا ونتائج إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي".وأشار إلى أن "إيران والسعودية، اللتان تجمع بينهما قواسم مشتركة عديدة في مجالات مختلفة، تستطيعان من خلال الاحترام المتبادل والحوار القائم على حسن النية ومراعاة متطلبات حسن الجوار، تعزيز العلاقات والتعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في خضم الأمواج المتلاطمة للساحة الدولية الراهنة".وأكد أنه "خلال هذا اللقاء، تم استعراض مسار التعاون المتنامي بين البلدين في إطار المنظمات الإقليمية، وما فوق الإقليمية، والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن بعض التطورات والقضايا ذات الصلة مثل حقوق الإنسان، والتعاون القانوني والقضائي، وتعزيز دور ".وفي هذا السياق، جرى التأكيد على ضرورة تعزيز دور الإسلامي وتأثيرها في مختلف القضايا، بما في ذلك إدانة جرائم الكيان الصهيوني المحتل في وعدوانه في المنطقة، وتوسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في القضايا ذات الصلة بالمنظمة، حسب كلمات آبادي.واختتم قائلا: "ونأمل، من خلال المتابعة والتواصل والحوار المستمر بين حكومتي البلدين، أن يستمر مسار تطور العلاقات بين حكومتي وشعبي إيران والسعودية بوتيرة أسرع وجودة أعلى".