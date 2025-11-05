إيران تكشف عن "حوارات بناءة" مع السعودية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المحكمة العليا الأمريكية تشكك بقانونية رسوم ترامب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546127-638979649394435216.jpg
إيران تكشف عن "حوارات بناءة" مع السعودية
دوليات
2025-11-05 | 13:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
322 شوهد
كشف
كاظم
غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية، أنه التقى
عبد الرحمن
الرسي نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون الدولية وأجرى معه محادثات بناءة.
وجاء في منشور آبادي على منصة "X": "خلال زيارتي إلى
المملكة العربية السعودية
بهدف تطوير وتعزيز العلاقات والتنسيق والتعاون بين حكومتي البلدين، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالمنظمات الدولية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وكذلك في القضايا الدولية الهامة وحقوق الإنسان والتعاون القانوني والقضائي، التقيتُ السيد
عبد الرحمن
الرسي، نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون الدولية، وأجريت معه محادثات بناءة".
وأضاف: أن "التنسيق والتعاون والعلاقات الطيبة بين
إيران
والسعودية، إلى جانب إسهامها في خلق فرص متعددة في إطار العلاقات الثنائية، تحمل أيضا آثارا ونتائج إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي".
وأشار إلى أن "إيران والسعودية، اللتان تجمع بينهما قواسم مشتركة عديدة في مجالات مختلفة، تستطيعان من خلال الاحترام المتبادل والحوار القائم على حسن النية ومراعاة متطلبات حسن الجوار، تعزيز العلاقات والتعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في خضم الأمواج المتلاطمة للساحة الدولية الراهنة".
وأكد أنه "خلال هذا اللقاء، تم استعراض مسار التعاون المتنامي بين البلدين في إطار المنظمات الإقليمية، وما فوق الإقليمية، والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن بعض التطورات والقضايا ذات الصلة مثل حقوق الإنسان، والتعاون القانوني والقضائي، وتعزيز دور
منظمة التعاون الإسلامي
".
وفي هذا السياق، جرى التأكيد على ضرورة تعزيز دور
منظمة التعاون
الإسلامي وتأثيرها في مختلف القضايا، بما في ذلك إدانة جرائم الكيان الصهيوني المحتل في
غزة
وعدوانه في المنطقة، وتوسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في القضايا ذات الصلة بالمنظمة، حسب كلمات آبادي.
واختتم قائلا: "ونأمل، من خلال المتابعة والتواصل والحوار المستمر بين حكومتي البلدين، أن يستمر مسار تطور العلاقات بين حكومتي وشعبي إيران والسعودية بوتيرة أسرع وجودة أعلى".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
"روساتوم" الروسية تكشف عن خطة لاتفاقية نووية مع العراق
08:35 | 2025-09-08
إيران تعلن اختراق إسرائيل وتكشف عن "كنز من المعلومات"
03:29 | 2025-09-25
وزير الدفاع يكشف مستقبل العلاقة مع واشنطن ويكشف عن "خطة شاملة" لحماية الأجواء العراقية
09:52 | 2025-09-28
منتظر الماجد طلبًا إلى الجماهير العراقية ويكشف عن أحلامه مع "أسود الرافدين"
04:49 | 2025-09-07
إيران
السعودية
المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية الإيراني
منظمة التعاون الإسلامي
الاستقرار الإقليمي
منظمة التعاون
عبد الرحمن
الإسلام
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
محليات
50.01%
10:48 | 2025-11-04
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
10:48 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
محليات
26.31%
05:39 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
05:39 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
14.18%
11:52 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:52 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
أمن
9.5%
06:22 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
06:22 | 2025-11-04
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-05
Live Talk
من الحلم إلى الحقيقة ..أول طيار عراقي يحلق في سماء رومانيا - Live Talk - الحلقة ١٥٤ | 2025
10:30 | 2025-11-05
Live Talk
من الحلم إلى الحقيقة ..أول طيار عراقي يحلق في سماء رومانيا - Live Talk - الحلقة ١٥٤ | 2025
10:30 | 2025-11-05
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-05
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-05
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-05
Live Talk
من الحلم إلى الحقيقة ..أول طيار عراقي يحلق في سماء رومانيا - Live Talk - الحلقة ١٥٤ | 2025
10:30 | 2025-11-05
Live Talk
من الحلم إلى الحقيقة ..أول طيار عراقي يحلق في سماء رومانيا - Live Talk - الحلقة ١٥٤ | 2025
10:30 | 2025-11-05
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-05
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-05
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
اخترنا لك
المحكمة العليا الأمريكية تشكك بقانونية رسوم ترامب
17:25 | 2025-11-05
يوتيوب تحذف 700 فيديو توثق "الانتهاكات الإسرائيلية"
16:39 | 2025-11-05
ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا
16:16 | 2025-11-05
فرض عقوبات على نائب رئيس مسابقة ملكة جمال الكون
15:25 | 2025-11-05
ترامب بعد فوز ممداني: فقدنا شيئا من سيادتنا في نيويورك
13:53 | 2025-11-05
ترامب يتحدث عن إنهاء ثماني حروب ويعد بإنهاء أخرى
13:29 | 2025-11-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.