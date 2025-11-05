ترامب بعد فوز ممداني: فقدنا شيئا من سيادتنا في نيويورك

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، أنه فقد شيئا من السيادة أمس في ، في تعليقه على فوزه زهران ممداني برئاسة بلدية الولاية.

وقال تعليقا على فوز ممداني، "فقدنا شيئا من سيادتنا أمس في لكننا سنعالج الأمر".

ولقي الحزب الجمهوري الحاكم في الامريكية، خسارة فادحة بعد ان فاز المرشح الديمقراطي والعدو الأبرز لترامب، زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم، وأيضا من يشغل المنصب منذ أكثر من قرن.



وتفوق ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، على الحاكم السابق والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا، وسيصبح اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل، أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة.



ونيويورك هي اكبر الولايات الامريكية، وقال ممداني في النصر انه "إذا كان بإمكان أي شخص أن يُظهر لأمة خانها كيفية هزيمته، فهي المدينة التي أنجبته".