المحكمة العليا الأمريكية تشكك بقانونية رسوم ترامب
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546132-638979709825221861.jpg
فرض عقوبات على نائب رئيس مسابقة ملكة جمال الكون
دوليات
2025-11-05 | 15:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
99 شوهد
أفادت صحيفة
usa today
بأنه تم إيقاف نائب رئيس مسابقة
ملكة جمال الكون
نوات إيتساراجريسيل عن العمل بعد فضيحة تعرضه لحاملة لقب ملكة جمال
المكسيك
.
ووقعت الحادثة خلال حفل توزيع شريط الافتتاح في أحد فنادق بانكوك، خلال الحفل، أهان إيتساراجريسيل علنا المتسابقة المكسيكية
ميليسا
فلوريس بوش لعدم حضورها جلسة تصوير خاصة بالممولين.
وعندما حاولت الفتاة تبرير موقفها، قام الرجل بمقاطعتها، ووصفها بالغبية، وأمر الأمن بطردها خارج
الغرفة
.
تصرف إيتساراجريسيل، أثار شعور الإهانة ليس فقط في نفس ميليسا فلوريس بوش. على سبيل المثال قالت
ملكة جمال الكون
الحالية،
فيكتوريا
كيير تيلويج، إن كلمات الرجل المذكور تعني الإهانة لكل النساء، وغادرت الحفل.
وقالت بوش في وقت لاحق: "نحن نعيش في
القرن
الحادي والعشرين، أنا لست دمية يمكن تزيينها وتصفيفها وإلباسها".
وأثارت الحادثة ردود فعل شعبية غاضبة، ولذلك تم فرض عقوبات على إيتساراجريسيل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
