فرض عقوبات على نائب رئيس مسابقة ملكة جمال الكون

ووقعت الحادثة خلال حفل توزيع شريط الافتتاح في أحد فنادق بانكوك، خلال الحفل، أهان إيتساراجريسيل علنا المتسابقة المكسيكية فلوريس بوش لعدم حضورها جلسة تصوير خاصة بالممولين.وعندما حاولت الفتاة تبرير موقفها، قام الرجل بمقاطعتها، ووصفها بالغبية، وأمر الأمن بطردها خارج .تصرف إيتساراجريسيل، أثار شعور الإهانة ليس فقط في نفس ميليسا فلوريس بوش. على سبيل المثال قالت الحالية، كيير تيلويج، إن كلمات الرجل المذكور تعني الإهانة لكل النساء، وغادرت الحفل.