ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا

وقال في كلمة له بمدينة ،: "قبل 4 أسابيع، وهذا مهم جدا، قمنا بالوساطة في صفقة السلام التاريخية التي أنهت الحرب في ، وهذا أمر جدي".وتعليقا على التقييمات التي اعتبرت وقف إطلاق النار في غزة هشا، قال ترامب: "لا أعتقد أنه هش، وآمل في أنه لن يكون هكذا... لقد كان صعبا، ولكنه ليس هشا، وهذه نهاية جدية (للحرب)".وأضاف أن "غزة كانت لسنوات كثيرة وهذه هي النهاية، وأعتقد أنكم سترون حدوث أمور رائعة".وتابع: "هناك أمور رائعة تحدث مع والسلام في الشرق الأوسط. وهذا مذهل فعلا"، وأشاد ترامب بما حققه مبعوثاه جاريد كوشنير وستيف ويتكوف، قائلا إنه يعتز بهما.يذكر أن إسرائيل وحركة "حماس" اتفقتا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى في أكتوبر الماضي بعد أشهر من المفاوضات بوساطة وقطر ومصر وتركيا، وتم التوقيع على الاتفاق من قبل قادة الدول الوسطاء خلال قمة السلام في المصرية يوم 9 أكتوبر.