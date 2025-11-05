يوتيوب تحذف 700 فيديو توثق "الانتهاكات الإسرائيلية"

وفي التفاصيل، أغلقت منصة " " قنوات 3 منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان، وحذفت مئات المقاطع الخاصة بها، استجابة للعقوبات التي فرضتها ، بحسبما كشفه موقع "ذا إنترسبت".ووفق تقرير نشره "ذا إنترسبت"، تواصل الحكومة الأمريكية الضغط على شركات التكنولوجيا للتغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "يوتيوب" استهدفت مئات الحسابات والمحتويات الفلسطينية منذ أكتوبر 2023.وأوضح التقرير أن المنصة حذفت أكثر من 700 مقطع فيديو من بينها فيلم وثائقي عن الأمهات الناجيات من الإبادة الجماعية في غزة، إضافة إلى فيديوهات تحقيقية حول مقتل الصحفية ، وتوثيق عمليات هدم المنازل الفلسطينية في .وذكر أيضا أن "يوتيوب" أغلقت حسابات تابعة لعدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، من بينها ، ومركز لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك بسبب مشاركتها محتوى يوثق الجرائم الإسرائيلية.وأضافت "يوتيوب" أن القنوات التي تم حذفها كانت تحتوي على ساعات طويلة من اللقطات الميدانية التي توثق انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، بما يشمل قتل المدنيين وقصف المناطق السكنية في غزة والضفة الغربية، علما أن بعض هذه المقاطع لا تزال موجودة على منصات أخرى مثل " " و" "، كما أن المقاطع التي أنتجت من قبل هذه المنظمات ونشرت على قنوات أخرى على "يوتيوب" ما زالت موجودة.