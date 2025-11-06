واستعاد فريق التحقيق التابع للمجلس الوطني لسلامة النقل "الصندوقين الأسودين" للطائرة، وهما مسجل صوت قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، من موقع الحادث.وشوهدت أعمدة كبيرة من اللهب تتصاعد بالقرب من الجناح الأيسر، كما انفصل المحرك الأيسر للطائرة اثناء الإقلاع، ورغم ذلك، تمكنت الطائرة من الإقلاع، متجاوزة سياج المطار عند نهاية المدرج، ثم تحطمت في مبانٍ وأراضي خارج نطاق المطار.ولحسن الحظ كما يبدو ان الطائرة طائرة شحن وليست طائرة ركاب الامر الذي قلل من الخسائر البشرية، لكن لايزال هناك مفقودون خصوصا وان الطائرة اصطدمت بعدد من المنشآت الأرضية.