اليوم.. مجلس الامن يشطب الشرع وخطاب من قائمة العقوبات قبل دخوله البيت الابيض

ونقلت الجزيرة عن مصدر دبلوماسي قوله أن " دعت إلى ان يكون إجراء التصويت اليوم الخميس في لشطب اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية المفروضة على تنظيمي والقاعدة".وقال المصدر الدبلوماسي إن "الولايات المتحدة أدخلت بعض التعديلات على نص مشروع القرار خصوصا تلك المتعلقة بالمقاتلين الأجانب، كما ان النص الجديد لا يتعامل مع ما حاولت الدفع به من إعفاءات لمدة عام".وذكر المصدر أن الولايات المتحدة أعربت لبعض أعضاء المجلس عن رغبتها في إجراء التصويت على مشروع القرار قبل زيارة الرئيس الشرع لواشنطن ولقائه يوم الاثنين المقبل.