إنفانتينو يلمح إلى منح ترمب جائزة "فيفا للسلام"

وتتوطد العلاقة بين رئيس «فيفا» ، والرئيس الأميركي، حيث وصفه رئيس «فيفا» بـ«الصديق المقرب حقاً»، وأشاد بـ«طاقته المذهلة وصراحته»، مشيراً إلى أن ترمب كان «متعاوناً للغاية» في كل ما يتعلق بملف .ولم يكشف إنفانتينو، الذي كان يتحدث في « الأميركي» في بعد فترة وجيزة من خطاب ترمب، عن اسم الفائز الأول، مكتفياً بالقول: «في الخامس من ، سترون».وقال إنفانتينو: «أنا محظوظ حقاً، لدي علاقة رائعة مع الرئيس ترمب، الذي أعدّه صديقاً مقرباً حقاً. لقد كان متعاوناً للغاية في كل ما نقوم به من أجل كأس العالم. لديه طاقة مذهلة وهذا شيء أُعجب به حقاً، إنه يفعل ما يقول، ويقول ما يفكر فيه، بل إنه يقول في الحقيقة ما يفكر فيه كثير من الناس أيضاً، ولكن ربما لا يجرؤون على قوله، ولهذا السبب هو ناجح جداً». هذه الجائزة الجديدة، التي أطلق عليها اسم « للسلام»، أُنشئت بهدف «تكريم الإجراءات الاستثنائية للسلام»، والاعتراف بـ«المساهمة البارزة لأولئك الذين يعملون بجد لإنهاء النزاعات وجمع الناس بروح السلام»، وستمنح سنوياً نيابةً عن الجماهير من جميع أنحاء العالم.