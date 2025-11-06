حزب الله يرفض الانخراط في مفاوضات سياسية مع "إسرائيل"

وذكر الحزب في بيان: " مَعنيّ راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام بتنفيذه، وليس مَعنيّاً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني".تطورات الجبهة الإسرائيليةتتسارع وتيرة التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وسط مؤشرات على مرحلة تصعيد جديدة قد تضع المنطقة على حافة مواجهة واسعة.فبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تُشير تقديرات استخباراتية غربية إلى أن تمكَّن جزئياً من إعادة بناء شبكة إمداداته العسكرية، متلقياً شحنات أسلحة من عبر وسوريا.في المقابل، تؤكد الاستخبارات الإسرائيلية رصد نشاط مُكثَّف للحزب يهدف إلى قدراته وتعزيز نفوذه في الداخل اللبناني، لا سيما شمال .وحذَّرت هيئة البث الإسرائيلية من أن "لا مكان مُحصَّناً في لبنان" إذا واصل الحزب إعادة تسليحه، فيما تتجه تل أبيب إلى ترجمة تهديداتها بسلسلة من الضربات الجوية التي أصبحت شبه يومية، وإن كانت لا ترقى بعد إلى مستوى الحرب المفتوحة.