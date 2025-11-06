قرار يزيد التوتر على الحدود الإسرائيلية ـ المصرية.. "منطقة اشتباك"

وأبلغ كاتس كبار مسؤولي الأمن أنه اتفق مع رئيس (الشاباك)، ، على اعتبار تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المُسيّرة تهديدا إرهابيا.كما تم الاتفاق في اجتماع، على أن تعمل وحدة نزع السلاح والتسريح وإعادة التوطين في على تعزيز الحلول التكنولوجية بالتعاون مع الإسرائيلي، وأن يقدم المساعدة في قضايا تشمل الترخيص الإلزامي والتعديلات التشريعية التي تتناول استخدام الطائرات المسيرة وشرائها وحيازتها.قال كاتس: " علينا أن نعزز الردع ونوضح للمتورطين في التهريب أن قواعد اللعبة تتغير. سيدفعون ثمنًا باهظًا إن لم يتوقفوا".وتبدي قلقا عميقا ودعوات للمراقبة والحذر من قدرات الجيش المصري المتنامية، آخرها ما صدر عن وزير النقب والجليل في الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق فاسرلاوف وعضو الأمني المصغّر (الكابينت).حيث أوضح أن الجيش المصري أصبح لديه استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ووسائل القتال، وقدرات القيادة والسيطرةونتيجة لهذا التطور طالب وزير النقب بعقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه بتزايد الخروقات الأمنية على الحدود مع مصر وتعاظم قوة الجيش المصري، لافتا إلى أهمية إجراء فحص عميق حول جاهزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة محتملة في ساحة تقليدية.