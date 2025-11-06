واشنطن تعرض مشروع قرار أممي لإعادة إعمار غزة وإنشاء مجلس سلام

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المحكمة العليا الأمريكية تشكك بقانونية رسوم ترامب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546194-638980268478262231.jpg
واشنطن تعرض مشروع قرار أممي لإعادة إعمار غزة وإنشاء مجلس سلام
دوليات
2025-11-06 | 06:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
60 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
كشفت مصادر رسمية، اليوم الخميس أن
الولايات المتحدة
وزعت رسميا مشروع قرار بشأن قطاع غزة على أعضاء
مجلس الأمن الدولي
، ينص على إنشاء مجلس سلام وصندوق تمويل لإعادة الإعمار.
وأكدت المصادر أن مشروع القرار يدعو إلى تأييد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.
كما ينص مشروع القرار على إنشاء مجلس السلام كهيئة انتقالية لإعادة الإعمار وإدارة المساعدات، ويدعو لتشكيل قوة دولية مؤقتة للاستقرار تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.
وبحسب المصادر، يطالب مشروع القرار
البنك الدولي
بإنشاء صندوق تمويل لإعادة إعمار غزة حتى نهاية 2027.
ويقيد مشروع القرار تقييم مدى استكمال إصلاحات
السلطة الفلسطينية
بما ورد نصا في خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
المكونة من 20 بندا، التي أدت إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قطاع غزة.
وأمس الأربعاء، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أن ممثلين لمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى
الولايات المتحدة
بتقديم مشروع القرار في
مجلس الأمن
، "مما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي" للخطة.
وأظهر النص الذي اطلعت عليه رويترز أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
وسيسمح النص المكون من صفحتين لمجلس إدارة الحكم الانتقالي بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها "استخدام كل التدابير اللازمة"، في إشارة إلى القوة لتنفيذ اختصاصها.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي تغييرات قد أُدخلت على مشروع القرار الذي سيجري توزيعه على أعضاء مجلس الأمن العشرة المنتخبين، أو متى سيتم التصويت عليه.
ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام
روسيا
أو
الصين
أو الولايات المتحدة أو
بريطانيا
أو
فرنسا
حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.
وكانت دول مثل بريطانيا والأردن طالبت بحصول
القوة الدولية
المزمع انتشارها في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي، على تفويض من
مجلس الأمن الدولي
.
وكانت فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، أكدت عقب اجتماع بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
غزة.. واشنطن تكشف عن شرطين لإعادة إعمار القطاع
14:38 | 2025-09-02
مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع قرار بشأن غزة بعد "فيتو أمريكي"
14:18 | 2025-09-18
الاعرجي: التجربة العراقية اثبتت ان بناء السلام يتطلب اعادة الاعمار المادي والبناء الاجتماعي
12:37 | 2025-09-25
نواف سلام يرحب بقرار مجلس الأمن لتمديد ولاية اليونيفيل بلبنان
11:20 | 2025-08-28
واشنطن تعرض مشروع قرار أممي
إعادة إعمار غزة وإنشاء مجلس سلام
مجلس الأمن الدولي
السلطة الفلسطينية
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
القوة الدولية
دونالد ترامب
البنك الدولي
الأمن الدولي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
37.78%
11:52 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:52 | 2025-11-04
تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام
محليات
24.54%
12:31 | 2025-11-05
تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام
12:31 | 2025-11-05
عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه
محليات
22.25%
08:49 | 2025-11-05
عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه
08:49 | 2025-11-05
تصريح جديد من الداخلية بشأن حظر التجوال خلال الانتخابات
محليات
15.43%
11:55 | 2025-11-05
تصريح جديد من الداخلية بشأن حظر التجوال خلال الانتخابات
11:55 | 2025-11-05
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-05
Live Talk
من الحلم إلى الحقيقة ..أول طيار عراقي يحلق في سماء رومانيا - Live Talk - الحلقة ١٥٤ | 2025
10:30 | 2025-11-05
Live Talk
من الحلم إلى الحقيقة ..أول طيار عراقي يحلق في سماء رومانيا - Live Talk - الحلقة ١٥٤ | 2025
10:30 | 2025-11-05
استديو Noon
اكثر موضوع ردت تعرفه بطفولتك 5-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-05
استديو Noon
اكثر موضوع ردت تعرفه بطفولتك 5-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-05
طل الصباح
الأبراج - رسالة 5-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-05
طل الصباح
الأبراج - رسالة 5-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-05
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
جات بالليل
مزاد الثواني 2-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
جات بالليل
مزاد الثواني 2-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-05
Live Talk
من الحلم إلى الحقيقة ..أول طيار عراقي يحلق في سماء رومانيا - Live Talk - الحلقة ١٥٤ | 2025
10:30 | 2025-11-05
Live Talk
من الحلم إلى الحقيقة ..أول طيار عراقي يحلق في سماء رومانيا - Live Talk - الحلقة ١٥٤ | 2025
10:30 | 2025-11-05
استديو Noon
اكثر موضوع ردت تعرفه بطفولتك 5-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-05
استديو Noon
اكثر موضوع ردت تعرفه بطفولتك 5-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-05
طل الصباح
الأبراج - رسالة 5-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-05
طل الصباح
الأبراج - رسالة 5-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-05
لقطات
أركان الشيباني يتوقّع أن تشكوه وزيرة الاتصالات الى لرئيس الوزراء | من الأخير
17:00 | 2025-11-04
لقطات
أركان الشيباني يتوقّع أن تشكوه وزيرة الاتصالات الى لرئيس الوزراء | من الأخير
17:00 | 2025-11-04
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
اخترنا لك
شقيقان يستأجران قاتلا للتخلّص من والدهما.. للتمتع بأمواله
09:38 | 2025-11-06
نتنياهو: قلت بداية الحرب إننا سنغير وجه الشرق الأوسط ولم يصدقني أحد
09:16 | 2025-11-06
إسرائيل تبدأ غاراتها على جنوب لبنان
09:10 | 2025-11-06
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات لإخلاء قرى في جنوب لبنان
08:35 | 2025-11-06
رجل يوهم زوجته بالمرض من أجل بيع "كليتها"
08:29 | 2025-11-06
إسقاط الجنسية عن مصري ولد في إسرائيل
07:19 | 2025-11-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.