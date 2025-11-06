إسقاط الجنسية عن مصري ولد في إسرائيل

وجاء ذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، وفقًا لما نشرته اليوم.وأوضح القرار أن إسقاط الجنسية يأتي تطبيقًا لأحكام بشأن الجنسية المصرية، الذي يشترط الحصول على موافقة رسمية قبل اكتساب جنسية أجنبية، حفاظًا على مصلحة الدولة وسلامة انتماء مواطنيها.في سياق ذي صلة، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للواء ، ، بشأن السماح لـ21 مواطنًا مصريًّا باكتساب جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.ونص القرار في مادته الأولى على: يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا — أولهم إبراهيم سعيد إبراهيم محروس، وآخرهم أحمد ، والمدرجة أسماؤهم في البيان المرفق — بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.وأشار القرار إلى أنه صدر في 18 سبتمبر 2025، وينشر في الوقائع المصرية، وفقًا للإجراءات القانونية.الجدير بالذكر أن القانون المصري يسمح للمواطنين باكتساب جنسية أجنبية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من ، بناءً على عرض من وزير الداخلية. وفي حال عدم الالتزام بهذا الإجراء، يحق للدولة إسقاط الجنسية المصرية عن المخالف، وهو ما حدث في حالة ساهر عوض.